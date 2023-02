Wohnen Kuschelig wie bei Oma: Kachelöfen heiß begehrt

27. Februar 2023 | Quelle: dpa

Inhaber Axel Eisenack in seiner Kachelmanufaktur in Baden-Baden. Bild: Bild: dpa

Es gibt sie in Hellblau oder mit Kuh drauf, mal schnörkellos oder üppig modelliert: In seiner Kachelmanufaktur in Baden-Baden stellt Axel Eisenack so ziemlich alles her, was das Kundenherz begehrt. „Seit anderthalb Jahren gibt es einen richtigen Boom”, sagt er. „Schon vor der Krise.” Die Sorgen um eine sichere Energieversorgung infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine heizen die Entwicklung zudem an, wie Branchenkenner sagen.