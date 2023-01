Wohnen Mieterbund beklagt starke Zunahme von Indexmieten

20. Januar 2023 | Quelle: dpa

Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen Mieterbundes (DMB): Er will, dass Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) Indexmieten verbietet. Bild: Bild: dpa

Eine immer größere Zahl von neuen Mietverträgen wird nach Angaben des Deutschen Mieterbunds (DMB) an die Inflation gekoppelt. In größeren Metropolen seien im Schnitt bei 30 Prozent der Neuverträge im vergangenen Jahr sogenannte Indexmieten vereinbart worden, berichtete der Mieterbund am Freitag in Berlin. Der DMB stützt sich bei dieser Schätzung auf Beratungen der Mietervereine in Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Frankfurt und Düsseldorf, die zusammen im Jahr rund 232.000 Beratungen durchführten.