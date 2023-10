Wohnen Studie: Anstieg der Bestandsmieten in Metropolen ebbt ab

11. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Die verlangten Mietpreise in Metropolen steigen nicht weiter - verbleiben aber einer Studie zufolge auf hohem Niveau. Bild: Bild: dpa

Die Nachfrage nach Wohnungen in Deutschland gerade in den Metropolen wächst, doch der jüngste Anstieg der Mieten flacht im Bestand ab. Das zeigt eine Analyse des Immobilienportals ImmoScout24, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde.