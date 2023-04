Wohnen Verbände schlagen Alarm: Wohnungsneubau vor dem Kollaps

20. April 2023 | Quelle: dpa

Verschiedene Wohnanlagen an einem Platz mit Kinderspielplatz im Quartier «Mitte Altona» in Hamburg. Bild: Bild: dpa

Die großen Wohnungsbauverbände sehen den Neubau in Deutschland vor dem Kollaps. Kein Dämpfer und auch keine Talfahrt - von einem Absturz war die Rede beim Wohnungsbautag am Donnerstag in Berlin. Die in der Bau- und Immobilienbranche führenden sieben Organisationen und Verbände richteten eine klare Forderung an Bund und Länder: Der Staat müsse seine Fördergelder für den Wohnungsbau deutlich aufstocken. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) kann da wenig versprechen - doch sie erwartet trotzdem eine positive Entwicklung.