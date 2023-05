Zahlungsausfall US-Finanzministerin warnt vor „Katastrophe”

11. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die US-amerikanische Finanzministerin Janet Yellen schaut sehr besorgt auf einen möglichen Zahlungsausfall. Bild: Bild: dpa

Im Streit um einen möglichen Zahlungsausfall der USA hat die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen eindringlich an den US-Kongress appelliert, die Schuldengrenze „so schnell wie möglich” anzuheben. Vor den dreitägigen Beratungen der Finanzminister der G7-Gruppe der führenden westlichen Industrieländer in Niigata in Japan warnte Yellen vor einer „wirtschaftlichen und finanziellen Katastrophe” durch einen Zahlungsausfall der USA zum 1. Juni. Es würde einen „globalen Abschwung auslösen”, der die Welt weit zurückwerfen dürfte, sagte Yellen auf einer Pressekonferenz.