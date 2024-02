Zentralbank EZB mit Verlust: Keine Überweisung an nationale Notenbanken

22. Februar 2024 | Quelle: dpa

Ohne die Auflösung der mlliardenschweren Risikovorsorge wäre der Verlust der EZB im vergangenen Jahr noch deutlich höher ausgefallen. Bild: Bild: dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat erstmals seit fast 20 Jahren wieder einen Verlust ausgewiesen. Die Notenbank mit Sitz in Frankfurt bezifferte das Minus auf 1,266 Milliarden Euro. Grund sind die gestiegenen Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation. Die normalerweise übliche Gewinnausschüttung an die nationalen Zentralbanken der Eurozone wie die Bundesbank fällt erneut aus. Die Deutsche Bundesbank legt an diesem Freitag ihren Geschäftsbericht vor.