Zuckerhersteller: Nordzucker-Aufsichtsratschef Koehler stirbt unmittelbar vor Hauptversammlung

BraunschweigUnmittelbar vor der Hauptversammlung von Europas zweitgrößtem Zuckerhersteller Nordzucker ist der langjährige Aufsichtsratschef Hans-Christian Koehler am Donnerstag im Alter von 62 Jahren gestorben. „Die Nachricht von seinem Tod kam in der Veranstaltung selber, die dann in gedrückter Stimmung zu Ende gebracht wurde“, sagte Nordzucker-Sprecherin Tanja Schneider-Diehl der Deutschen Presse-Agentur.