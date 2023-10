Die Sommerernte 2023 könnte nur per Bahn nach Westen gebracht werden. Doch Waggons sind Mangelware. Getreidehändler in der Ukraine empfinden die polnische Zollabfertigung an der EU-Außengrenze als schleppend. Bis zu zwei Wochen fährt ein Zug nach Deutschland. Treis versteht den Warschauer Vorwurf nicht, dass ukrainisches Getreide in Polen verschleudert werde. „Ich habe kein Interesse daran, Dumping zu machen, wenn ich anderswo mehr erlösen kann.”