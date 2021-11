Unternehmensbilanzen: Bafin will Lieferkettenfinanzierung schwerpunktmäßig prüfen

Die Finanzaufsicht BaFin will bei der Bilanzkontrolle im kommenden Jahr die Lieferkettenfinanzierung besonders unter die Lupe nehmen. Dies werde in den Konzernabschlüssen 2021 schwerpunktmäßig untersucht, kündigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Montag in Bonn an.