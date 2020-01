Unternehmensdarlehen: EZB-Umfrage – Nachfrage nach Firmenkrediten zum Jahresende gesunken

Unternehmen haben zum Jahresende im Euro-Raum angesichts der eingetrübten Konjunkturaussichten weniger Kredite nachgefragt. Im vierten Quartal 2019 sei erstmals seit 2013 die Nachfrage nach Firmendarlehen gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter Geldhäusern in der Euro-Zone mit.