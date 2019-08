Unternehmensfinanzierung: Zinssatz in China fällt nach Reform nicht so stark wie erwartet

Shanghai, Peking Auch nach dem Start der Zinsreform in China bleiben die Kredite für Unternehmen unerwünscht teuer. Der neu gestaltete Zinssatz mit Namen LPR für einjährige Laufzeiten wurde am Dienstag mit 4,25 Prozent festgelegt. „Die erste Festsetzung ist höher als erwartet“, sagte Li Wei, Volkswirt bei der Standard Chartered Bank. Wahrscheinlich würden sich erst in den kommenden Monaten Erleichterungen zeigen.