Unternehmensinsolvenz Zahl der Firmenpleiten geht wieder zurück

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland ist wieder rückläufig. Nach vorläufigen Angaben setzte sich im April der im März beobachtete Anstieg der Anträge auf Regelinsolvenz nicht fort. Vielmehr gingen die Zahlen in der Monatsfrist um 20,8 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete.