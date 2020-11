Unternehmensstrafrecht „Diese hohen Strafen sind existenzbedrohend“

Läuft es also auch in Deutschland bald wie in den USA, wo die hohen Strafen auch andere Unternehmen abschrecken sollen?

So sieht es aus, erst wird es eine Eingewöhnungszeit geben und dann legen die Behörden los. Für Kartellverstöße gibt es ja bereits ähnlich hohe Strafen. Auch die Strafen für Datenschutzverstöße sind inzwischen drakonisch. Dass es auch anders geht, sieht man an unseren Nachbarländern: Österreich hat schon länger ein Unternehmensstrafrecht und kommt auch ohne so riesige Strafen aus.



Aber es ist nicht nur das Strafmaß, das vielen Unternehmen Sorgen macht?

Laut dem Gesetzentwurf sollen Unternehmensstrafen nur noch gemildert werden, wenn interne Ermittlungen und Unternehmensverteidigung von zwei unabhängig voneinander tätigen Anwaltsteams durchgeführt werden. Die Teams dürfen sogar aus einer Kanzlei kommen, wenn sie dann nur begrenzt miteinander kommunizieren. Aber solche Internal Investigations kosten bereits jetzt zweistellige Millionensummen. Nun werden sich die Kosten nahezu verdoppeln. Und: Die Mitarbeiter müssen an der Aufklärung einer Straftat nicht mehr mitwirken, wenn sie sich dadurch selbst belasten würden. Für Unternehmen bedeutet das: Die Aufklärung wird schwerer werden, Missstände lassen sich nicht so leicht abstellen.