Unternehmensumbau: Siemens Energy schließt Zukunftsvereinbarung mit Arbeitnehmern

Siemens Energy legt am Dienstag Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Bereits vor einigen Tagen hat das Unternehmen vorläufige Zahlen gemeldet, denen zufolge es operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. Die Windenergie-Tochter Siemens Gamesa meldete am Freitag auch unterm Strich die Rückkehr in die schwarzen Zahlen im abgelaufenen Quartal.



Mehr zum Thema: An der Börse wird Siemens Energy für seine grüne Zukunftstechnologie gefeiert. Dabei kämpft das Unternehmen mit Kohlegegnern, wegbrechenden Märkten und teils alter Technologie.