Unternehmersohn: Anklage geht nach Freispruch im Entführungsfall Würth in Revision

Sie waren nicht überzeugt, dass der Mann 2015 an der Entführung des behinderten Sohnes des baden-württembergischen Milliardärs und Unternehmers Reinhold Würth beteiligt war und am Telefon drei Millionen Euro Lösegeld gefordert hatte. Einem Gutachten zufolge sind zwar die Stimmen des Erpressers und des Angeklagten „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ identisch. Dem Gericht fehlten jedoch weitere eindeutige Indizien, die den Mann belasteten.