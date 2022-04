Untersuchung: DIW: EZB-Zinserhöhung kann Energiepreise deutlich drücken

Mit einer Zinserhöhung hätte die EZB demnach theoretisch ein wirkungsvolles Instrument in der Hand, die Preise im Euroraum insgesamt zu stabilisieren. Anders als etwa die amerikanische Fed oder die Bank of England haben die Frankfurter Währungshüter die Zinswende bislang noch nicht eingeleitet – obwohl die Inflationsrate in Deutschland aktuell mit 7,3 Prozent so hoch ist wie seit 1981 nicht mehr. Frühestens gegen Jahresende haben sie eine Abkehr von ihrer jahrelangen Nullzinspolitik signalisiert.