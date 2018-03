Unverhoffter Wachstumsschub: Japans Wirtschaft legt um 1,6 Prozent zu

Mit der kräftigen Korrektur übertraf das BIP die Expertenprognosen von 0,9 Prozent deutlich. Japans Wirtschaft wächst somit bereits das achte Quartal in Folge. Einen solch langen Aufschwung hat es in Japan seit dem Wirtschaftsboom der 1980er Jahren nicht mehr gegeben. Insgesamt schaffte die Wirtschaft 2017 das stärkste Wachstum seit Jahren. Doch Experten erwarten, dass die Wirtschaft zu Jahresbeginn einen Gang zurückschalten wird. „Die jüngsten relativ schwach ausgefallenen Konjunkturdaten wie etwa die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze lassen darauf schließen, dass sich das BIP-Wachstum in ersten Quartal abschwächen dürfte“, so Ökonom Masaki Kuwahara vom Handelshaus Nomura Securities.