Unwetter: Experten: Wintersturm „Ylenia“ kostet Versicherer 500 Millionen Euro

Der Wintersturm „Ylenia“ kostet die Versicherer in Deutschland nach Expertenschätzungen rund eine halbe Milliarde Euro. Die Kaltfront, die am Mittwoch und Donnerstag vor allem über den Norden Deutschlands hinweggezogen war, sei der bisher teuerste Sturm des Jahres, teilten die Versicherungsmathematiker (Aktuare) der Kölner Beratungsfirma Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) am Freitag mit.