Urheberrecht: Facebook will Nachrichtenmedien mit Milliardenzahlung helfen

Facebook will die Nachrichtenbranche in den kommenden drei Jahren mit eine Milliarde Dollar unterstützen. Schon seit 2018 habe die Online-Plattform 600 Millionen Euro in Medien investiert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mit der jüngsten Ankündigung will Facebook offenbar dem Beispiel von Google folgen: Im Oktober hatte der Internet-Riese auch eine Zahlung von eine Milliarde Dollar an Verleger über die kommenden drei Jahren in Aussicht gestellt.