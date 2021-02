Urheberrecht: Google schließt Vertrag mit Rupert Murdochs News Corp – Facebook blockiert Nachrichten

Was das Abkommen mit News Corp angeht, so wollte Google sich am Mittwoch nicht zu den finanziellen Details äußern. Nine Entertainment unterzeichnete gemeinsam mit Google eine Absichtserklärung für ein Abkommen, das fünf Jahre umspannen und mehr als 30 Millionen Australische Dollar pro Jahr vorsehen soll. So berichtete es zumindest die zu Nine gehörende Zeitung „Sydney Morning Herald“ unter Verweis auf eine anonyme Quelle. Nine selbst erklärte vor der Bekanntmachung von Facebook, das Unternehmen führe konstruktive Gespräche mit Google wie Facebook.