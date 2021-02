Urheberrecht: Größte australische Mediengruppe einigt sich mit Google auf Bezahlung

Der Verwaltungsratschef von Seven West Media, Kerry Stokes, dankte hingegen der Regierung und der Wettbewerbsbehörde für den Gesetzesentwurf. „Ihre herausragende Führung bei der Umsetzung des vorgeschlagenen Nachrichtenmedien-Verhandlungsgesetzes hat dazu geführt, dass wir in der Lage sind, Verhandlungen abzuschließen, die zu fairer Bezahlung führen und unsere digitale Zukunft sicher stellen“, kommentierte er. „Die Verhandlungen mit Google erkennen den Wert von Qualitäts- und Original-Journalismus im ganzen Land an und insbesondere in regionalen Gebieten.“ Zu Seven West Media gehören 21 Fernseh-, Print- und Onlinemedien.