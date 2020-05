Urlaubsanspruch Was Arbeitnehmer bei der Urlaubsplanung beachten müssen

Ich kann wegen der Coronakrise meine Reise nicht antreten. Darf ich deswegen den eingereichten Urlaub zurückziehen?

Die Urlaubsplanung ist in Unternehmen für beide Seiten verbindlich. Somit können Arbeitnehmer bereits genehmigten Urlaub nicht nach Belieben streichen oder verschieben. Eine Änderung sei allenfalls in Notfällen möglich, betont Katharina Domni, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der Kanzlei Beiten Burkhardt in München. „Allerdings wird ein solcher Notfall in der jetzigen Coronakrise nicht nur deshalb bestehen, weil Arbeitnehmer ihre bereits geplante Reise aufgrund der aktuellen behördlichen Ausreise- und Ausgangsbeschränkungen nicht antreten können.“ Darauf hoffen, dass einem der Chef entgegenkommt, könne man ihrer Ansicht nach vor allem in Unternehmen, in denen wegen der Pandemie mehr Arbeit anfällt oder viele Angestellte in Quarantäne mussten. Dort nämlich dürften die Arbeitgeber froh sind, wenn Mitarbeiter den Urlaub aufschieben.