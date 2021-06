US-Arbeitsmarkt: Lage am US-Jobmarkt verbessert sich im Mai deutlich – aber nicht so stark wie erwartet

Dabei läuft es in der weltgrößten Volkswirtschaft konjunkturell wieder vergleichsweise gut: Der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um kräftige 6,9 Prozent wachsen, 2022 um weitere 3,6 Prozent. „Steigende Löhne, in Kombination mit staatlichen Transfers und den angesammelten Ersparnissen der Haushalte, werden den Konsum ankurbeln“, so die OECD.