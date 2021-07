US-Bank: Citigroup erhöht Einstiegsgehälter um 15.000 bis 25.000 Dollar

Program Vice Presidents, Analysten und Associates in der Bank-, Kapitalmarkt- und Beratungsabteilung sollen mehr Geld bekommen, heißt es in einem Schreiben an die Mitarbeiter, welches Bloomberg vorliegt. Die Gehaltserhöhungen reichen von 15.000 Dollar (12.700 Euro) bis 25.000 Dollar, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.