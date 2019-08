US-Bank: Goldman Sachs rechnet nicht mehr mit Einigung im Zollstreit vor Präsidentschaftswahl 2020

New York Die US-Bank Goldman Sachs geht nicht mehr davon aus, dass die USA und China ihren Handelskonflikt vor den US-Präsidentschaftswahlen im November 2020 beenden. Das Geldhaus erwarte, dass die neuen Sonderzölle auf chinesische Waren wie angekündigt ab kommendem Monat in Kraft treten sollten, hieß es in einer Mitteilung der Bank an ihre Kunden. Die Ängste, dass der Zollstreit zu einer Rezession führe, nähmen zu.