US-Bank: JP Morgan sucht Superreiche in Deutschland über Social Media

Der Markt ist umkämpft, da immer mehr Anbieter in das deutsche Private Banking drängen. „Bei der Privatbank in Deutschland nutzen wir seit etwa sechs Monaten digitale und soziale Kanäle, um unsere Markenpräsenz zu steigern und mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten“, erklärte Håkan Strängh, der die Private Bank von JP Morgan in Deutschland leitet, in einem Interview mit Bloomberg News.