US-Bank: Spitzenbankerin Blessing steigt bei JP Morgan Chase auf

Im Rahmen der Neustrukturierung von Managementposten ernannte JP Morgan Chase Viswas Raghavan und James Casey zu den Leitern des globalen Investmentbankings, wie die Insider sagten. Darüber hinaus gäben einige Top-Manager künftig Führungsverantwortung ab und würden als sogenannte "Rainmaker" versuchen, große Aufträge von Kunden an Land zu ziehen. Mit diesen Maßnahmen will JP Morgan Chase dem zunehmenden Wettbewerb in dem Geschäft begegnen.