US-Banken: Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs erhöhen Dividende

Vier der großen amerikanischen Geldhäuser erhöhen nach dem positiv ausgefallenen Stresstest der US-Notenbank Fed ihre Kapitalausschüttungen an die Aktionäre. Morgan Stanley kündigte am Montag an, die Dividende im dritten Quartal auf 0,70 Dollar (rund 0,59 EUR) pro Aktie zu verdoppeln. Einige Analysten hatten eine Erhöhung auf etwa 50 US-Cent pro Aktie von derzeit 35 US-Cent erwartet.