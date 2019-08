US-Berichte: Milliardär Jeffrey Epstein ist tot

Ende Juli war Epstein US-Medienberichten zufolge verletzt in seiner Gefängniszelle gefunden worden – schon damals soll es sich um einen Suizidversuch gehandelt haben. Der 1953 in New York geborene Epstein hat unter anderem als Lehrer und Investmentbanker gearbeitet und sich immer gerne mit Stars und Politikern in der Öffentlichkeit gezeigt. In der US-Elite galt er als bestens vernetzt.