US-Börse: Die Bekräftigung der Fed-Zinspolitik beruhigt die US-Börsen

Fed-Chef Jerome Powell hat am Freitag die New Yorker Börsen mit dem Festhalten an seinem Zinskurs zum Wochenschluss beruhigt. Der S&P-Index und der Nasdaq-Index erklommen frische Rekordhochs. Powell sprach sich ungeachtet der Kritik von Präsident Donald Trump für eine Fortsetzung des bisherigen Kurses der behutsamen Zinserhöhungen aus.