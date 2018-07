US-Börsenaufsicht: Deutsche Bank akzeptiert Millionenstrafe

WashingtonDie seit Jahren immer wieder in aufsichtsrechtliche Probleme verstrickte Deutsche Bank leistet in den USA eine weitere Millionenzahlung wegen ihres Geschäftsgebarens. Wegen ihres unzulässigen Umgangs mit ADR-Titeln werde die Bank fast 75 Millionen Dollar zahlen, teilte die US-Börsenaufsicht SEC am Freitag mit.