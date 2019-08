US-Chiphersteller: Broadcom könnte Firmenkundengeschäft von Symantec kaufen

San Jose/Mountain View Der US-Chiphersteller Broadcom nähert sich laut einem Medienbericht einem neuen Geschäft mit dem Sicherheitssoftwarehersteller Symantec an. So könnte Broadcom das Geschäft mit Unternehmenskunden von Symantec kaufen, nachdem Verhandlungen zum Kauf der gesamten Cybersicherheitsfirma gescheitert sind. Das berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der Deal könnte die Sparte mit 10 Milliarden US-Dollar bewerten. Nachbörslich machten die Symantec-Aktien daraufhin einen Sprung und waren gut 13 Prozent im Plus.