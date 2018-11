US-Finanzdienstleister: Stifel übernimmt Frankfurter Mainfirst Bank AG

Einen anderen Weg als Stifel bei der Expansion in Kontinentaleuropa hatte China International Capital Corporation Ltd. (CICC) gewählt. Die chinesische Investmentbank holte mit Michael Müller einen ehemaligen Banker von B. Metzler Seel. Sohn & Co. KGaA an Bord, der nun von Frankfurt aus das deutsche Geschäft von null an aufbauen wird.