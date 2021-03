US-Finanzinvesor: Apollo übernimmt Lebensversicherungs-Abwickler Athene

Der US-Finanzinvestor Apollo will sich den Lebensversicherungs-Abwickler Athene ganz einverleiben. Athene werde bei dem Aktientausch mit rund elf Milliarden Dollar bewertet, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Zum Schlusskurs am Freitag kam Athene auf einen Börsenwert von 9,4 Milliarden Dollar. Apollo hält bereits 35 Prozent an Athene und übernimmt bisher das Management der Kapitalanlagen des langjährigen Partners.