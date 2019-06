US-Finanzmarktaufsicht: Deutsche Bank besteht ersten Stresstest

Washington/New YorkDie Deutsche Bank hat in den USA den ersten Teil des jährlichen Belastungstests der großen Geldinstitute bestanden. Wie die Notenbank Federal Reserve am Freitag in Washington mitteilte, erfüllte die Tochtergesellschaft DB USA die Kapitalvorschriften der Aufseher. Auch die US-Töchter der beiden Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS bestanden die Prüfung. Den zweiten Teil des Tests will die Fed kommenden Donnerstag (27. Juni) veröffentlichen. Ihm mussten sich nur ausländische Banken unterziehen. Er gilt als die größere Hürde. Im vergangenen Jahr war die Deutsche Bank als einziges getestetes Institut durchgefallen.