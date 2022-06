US-Finanzministerin: Yellen: Rezession in den USA ist unwahrscheinlich

Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen hält eine Rezession in den USA für unwahrscheinlich. „Ich denke nicht, dass wir eine Rezession haben werden. Die Verbraucherausgaben sind sehr stark. Die Investitionsausgaben sind solide. Ich erwarte, dass sich das Wachstum verlangsamt“, sagte sie am Donnerstag bei einer Veranstaltung. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich eine Rezession anbahne. Die Benzinpreise dürften in der nächsten Zeit jedoch nicht sinken.