US-Geldpolitik: Erste Akzente von neuem Fed-Chef Powell erwartet

Die Anhörung von Powell im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses ist für 16.00 Uhr MEZ anberaumt. In ihrem bereits am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht für den Kongress, zeichnet die Fed das Bild einer dynamischen Wirtschaft, die nur wenigen Gefahren ausgesetzt sei. Ein stetiger Zuwachs an Jobs, ein steigender Wohlstand der Haushalte sowie eine günstige Stimmung unter den Verbrauchern unterstütze das Wachstum. Die Anfälligkeiten des US-Finanzsystems blieben moderat. Aus Sicht der Fed sind zudem die amerikanischen Banken aufgrund dickerer Kapitalpolster inzwischen besser vor Schwierigkeiten geschützt.