US-Geldpolitik : Fed rechtfertigt behutsame Zinserhöhungen

Die Währungshüter veröffentlichten ihren Bericht kurz vor dem ersten wichtigen Auftritt des neuen Fed-Chefs Jerome Powell in Washington in der nächsten Woche. Powell wird am Dienstag im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses sprechen. Seine Anhörung kommt wenige Wochen, nachdem die US-Börse von heftigen Turbulenzen erschüttert worden war, was Aktienmärkte rund um den Globus mitriss.