US-Geldpolitik: Schattenzinssatz signalisiert nahendes Ende der Fed-Erhöhungen

„Unsere Analyse zeigt, dass wir uns möglicherweise in der Spätphase des aktuellen Zinszyklus befinden“, schrieben die Strategen um Andrew Lapthorne in einer Notiz. „In der Regel folgt auf einen Zinszyklus-Gipfel eine Rezession mit einem zeitlichen Abstand von durchschnittlich etwa sechs Monaten„, und dies macht eine „bedeutende Neupositionierung in den Anlageportfolios“ erforderlich, schrieben sie.