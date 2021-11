US-Großbank: Ende von Privatkundengeschäft in Südkorea kostet Citi bis zu 1,5 Milliarden Dollar

Es sei viel attraktiver, das Privatkundengeschäft in Korea abzuwickeln als daran weiterhin festzuhalten, erklärte Finanzchef Mark Mason. Die Kosten für den Ausstieg aus Südkorea will Citi im Rest des laufenden Jahres sowie im kommenden Jahr bilanziell verbuchen, wie die Bank in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht ankündigte. Künftig will sich Citi im Privatkundengeschäft in Asien, Europa und im Nahen Osten auf vier Geschäftszentren für wohlhabende Kunden in Singapur, Hongkong, London und den Vereinigten Arabischen Emiraten konzentrieren.