US-Großbank: Gewinn von Morgan Stanley schnellt nach oben

Die US-Bank Morgan Stanley hat im Frühjahr dank eines anziehenden Handels- und Investmentbankinggeschäfts deutlich mehr verdient. Der Nettogewinn lag im abgelaufenen Quartal mit 2,27 Milliarden Dollar um 43 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wie das Geldhaus am Mittwoch mitteilte. Der Gewinn je Aktie legte auf 1,30 Dollar von 87 Cent zu. Analysten hatten mit 1,11 Dollar gerechnet. Unklar war zunächst, ob die Zahlen vergleichbar sind. An der Börse kamen die Ergebnisse gut an: Die Aktien legten im vorbörslichen Handel 2,3 Prozent zu.