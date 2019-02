 US-Großbank: JP Morgan buhlt um deutsche Geschäftskunden – Verstärkung in Frankfurt

FrankfurtDie US-Großbank JPMorgan Chase will die Geschäfte mit Unternehmen in Deutschland ausbauen und holt sich dazu auch personelle Verstärkung von der UniCredit Bank. So etwa den ehemaligen Bereichsvorstand Private Banking der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank, Bernhard Brinker. Bei JPMorgan in Frankfurt leitet er im Rang eines Managing Directors den Bereich Corporate Client Banking & Specialized Industries (CCBSI), wie das Unternehmen mitteilte.