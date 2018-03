US-Großbank : JP Morgan erhöht Gewinnziel

New York

Die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump und die steigenden Zinsen in den USA stimmen die Großbank JP Morgan zuversichtlich. Der Jahresgewinn vor Steuern könne binnen drei Jahren um bis zu 17,5 Prozent auf 47 Milliarden Dollar zulegen, teilte die größte US-Bank am Dienstag anlässlich eines Investorentages mit.