US-Großbank: JP Morgan mit Milliardengewinn im ersten Quartal

New YorkDie US-Großbank JP Morgan hat im ersten Quartal einen Gewinn von 8,7 Milliarden Dollar eingefahren. Das teilte die größte Wall-Street-Bank am Freitag in New York mit. Im Vergleich zum ersten Quartal des vergangenen Jahres ist das ein Plus von 35 Prozent. Damals hatte das Institut einen Gewinn von 6,5 Milliarden Dollar gemacht. Vorstandschef Jamie Dimon äußerte sich hochzufrieden mit dem Ergebnis: „2018 hat gut begonnen, alle unsere Geschäftsfelder haben sich gut entwickelt.“