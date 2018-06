US-Großbanken: Auch Citigroup dämpft Erwartungen ans Handelsgeschäft

New YorkCitigroup stimmt in die Klagen anderer US-Großbanken über das Handelsgeschäft im laufenden zweiten Quartal ein. Die Einnahmen in diesem Bereich dürften im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kaum steigen, sagte Citigroup-Finanzvorstand John Gerspach am Mittwoch auf einer Investorenkonferenz.