US-Industriekonzern: General Electric berechnet Gewinn für Jahre 2016 und 2017 neu

New YorkDer US-Industriekonzern General Electric (GE) berechnet den Gewinn für seine Geschäftsjahre 2016 und 2017 neu. Grund seien neue Bilanzierungsstandards, hieß es in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht. Dies geschehe vor allem mit Blick auf die Bewertung von Umsätzen aus langfristigen Verträgen.