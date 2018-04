US-Investmentbank: Goldman Sachs fährt Gewinn von 2,8 Milliarden Dollar ein

New YorkDie US-Investmentbank Goldman Sachs hat zu Jahresbeginn vom Ende der Flaute an der Kapitalmärkten und der Steuerreform in den USA profitiert. Das Wall-Street-Haus fuhr in den ersten drei Monaten einen Gewinn von 2,8 Milliarden Dollar ein, wie das Institut am Dienstag in New York mitteilte. Das lag über den Erwartungen der Analysten. Die Erträge summierten sich auf zehn Milliarden Dollar – gut zwei Milliarden Dollar mehr als im ersten Quartal vergangenen Jahres.