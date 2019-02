 US-Investor Cerberus: Kartellamt gibt grünes Licht für Verkauf von NordLB-Schiffskrediten

Der Verkauf des Pakets mit 263 Schiffen an Cerberus ging mit einem kräftigen Abschlag auf den Buchwert über die Bühne. Auch deshalb bildet die NordLB nun für alle faulen Schiffskredite deutliche Rückstellungen, so dass sich eine Gesamtrisikovorsorge für das vergangene Jahr von bis zu 2,5 Milliarden Euro ergibt. Als Folge davon kündigte die Bank für 2018 einen Rekordverlust von rund 2,7 Milliarden Euro an.