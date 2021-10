US-Konjunktur: Fed legt Konjunkturbericht vor: US-Wirtschaft wächst mäßig bis moderat

In den USA ist die Wirtschaft der Notenbank Fed zufolge zuletzt in einem mäßigen bis moderaten Tempo gewachsen. Der Ausblick für die nähere Zukunft bleibe insgesamt positiv, auch wenn der Optimismus in machen Regionen etwas verhaltener sei, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten „Beige Book“ mit.