US-Konjunktur: Fed-Mitglied Mester sieht trotz Börsenbeben keine Gefahr

Mester rechnet zwar mit einem Anziehen der Inflation im laufenden Jahr. Dies werde aber nicht so stark ausfallen, dass eine schnellere Antwort der Notenbank erforderlich wäre. Die Leitzinsen in den USA liegen in einer Spanne von 1,25 bis 1,5 Prozent. Die Fed hatte für dieses Jahr drei Zinsschritte signalisiert.